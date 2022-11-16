Elon Musk: Parası ödenmeyen mavi tikler birkaç aya kaldırılacak

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tiki parayla satmaya tekrar başlayacaklarını ve daha önceden alınanların ödeme yapılmadığı takdirde kaldırılacağını açıkladı.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söylemişti.

Mavi tik satışının başlamasından sonra ünlü kişi ve kurumları taklit eden mavi tikli hesaplar türemiş ve gündemi etkileyen tweetler atılmıştı. Mavi tik satışı, bu olaydan sonra durmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından, mavi tiki de içeren Twitter Blue aboneliğini 29 Kasım’da yeniden başlatacaklarını duyurdu. Musk, önceden para ödenmeden alınan mavi tiklerin de birkaç aya kaldırılacağını belirtti.

Twitter ayrıca, kimlik sahteciliğiyle mücadele için Musk’ın çarşamba günü bir anda getirip kısa sürede uygulamadan kaldırdığı ‘gri tik’i tekrar yürürlüğe koymuş gibi görünüyor.