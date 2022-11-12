Twitter’da kullanıcılar marka ve kişileri taklit edince mavi tik satışı durdu

Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söyledi.

Twitter, şimdilik kimlik sahteciliğiyle mücadele için Musk’ın çarşamba günü bir anda getirip kısa sürede uygulamadan kaldırdığı ‘gri tik’i tekrar yürürlüğe koymuş gibi görünüyor.

Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken reklam verenler platforma çekinceli yaklaşıyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı.

Musk’ın perşembe günü şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj hakkında Reuters’a konuşan kaynakların aktardığına göre ABD’li milyarder düşen reklam gelirini dengelemek için abonelik gelirini artırmadığı takdirde Twitter’ın ‘yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamayacağını’ düşünüyor.

Mavi tikli İsa var

Mavi tik uygulamasının herkese erişilebilir olması Twitter’da çok ilginç görüntülere yol açtı.

ABD’li askeri havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin adına açılmış ‘doğrulanmış’ bir hesap Suudi Arabistan, İsrail ve ABD’ye ‘insan hakları ihlalleri nedeniyle silah satmayı durduklarını’ yazdı. Şirketin hisseleri tweet’ten sonra değer kaybetti.

Eski ABD başkanı George Bush’a dair mavi tikli bir hesaptan “Iraklıları öldürmeyi özlüyorum” diye yazıldı. Aynı dönemin Britanya başbakanı Tony Blair’ı taklit eten ‘doğrulanmış’ bir hesap da bu tweet’i alıntılayıp “Doğrusunu söylemek gerekirse ben de” diye yazdı.

Çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox adına açılan başka bir mavi tikli hesapta da sisteme seks ekleneceği ‘duyuruldu.’

Çok uluslu petrol şirketi BP adına açılan ‘doğrulanmış’ bir hesapta da “Sırf gezegeni öldürmemiz onu özlemediğimiz anlamına gelmez” diye yazıldı.

İsa Peygamber adına açılan bir hesap da mavi tik alarak ‘doğrulanmış’ oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’a dair mavi tikli bir hesapsa argo bir dille mastürbasyon yaptığını yazdı.

İlaç üreticisi Eli Lilly ve Company, mavi tikli bir hesabın insülinin ücretsiz olacağını tweet’lemesinden sonra bir özür yayınladı. Özürden sonra şirketin hissesi ciddi biçimde değer kaybetti. ABD’de sağlık hizmetlerinin fahiş fiyatlı olması uzun süredir siyasetin merkezinde olan bir konu.

Japonya merkezli çok uluslu oyun şirketi Nintendo adına açılan ‘doğrulanmış’ bir hesaptan şirketin oyun karakterlerinden Shadow the Hedgehog’un fotoğrafı paylaşılarak “Beyazlar pornoyu kondomla izler” diye yazıldı.

Musk’ın üst yöneticisi olduğu Tesla adına açılan bir hesaptansa 11 Eylül 2001 saldırılarına atıfla “İkinci bir Tesla şimdi Dünya Ticaret Merkezi’ni vurdu” diye yazıldı.

Musk, parodi olduğunu belirtmeyen taklit hesapların uyarılmadan askıya alınacağını duyursa da ‘kaos’u durduramadı. ‘Sahte-doğrulanmış’ hesaplar silinse bile atılan tweet’ler 100 binlerce kullanıcıya ulaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu.