ABD Ticaret Komisyonu: Twitter’daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyoruz

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter’daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

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Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan ABD’li girişimci Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satacağını duyurmuştu. Şirketin yarısını işten çıkartan Musk, açıklamalarıyla da Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, 4 Kasım’daki paylaşımında “Aktivist gruplar reklam verenlere baskı uyguluyor, bundan dolayı gelirimiz” düşüyor demişti ama reklam verenlerin farklı endişeleri bulunuyor.

Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken yanlış bilgilerle sahte hesapların yayılacağından da endişe ediliyor. Bu nedenle reklam verenler Twitter’a reklam vermekten çekiniyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı.

‘Şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır‘

FTC sözcüsü açıklamasında “Twitter’daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır” dedi.

Açıklamada, revize edilen kararların uyumu sağlamak için yeni araçlar sağladığı ve FTC’nin bunları kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

FTC’nin açıklamasının, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Twitter’ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün Twitter’daki paylaşıında şirketten ayrıldığını duyurdu.

Kissner, “Twitter’dan ayrılmak için zor bir karar verdim. Harika insanlarla çalışma fırsatım oldu ve gizlilik, güvenlik ve bilgi teknolojileri ekipleriyle ve yaptığımız işle gurur duyuyorum” dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter’ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ve uyum yöneticisi Marianne Fogarty’nin de istifa ettiği bildirildi.

Twitter’ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.