Twitter’ın kurucularından Dorsey: Şirketi çok hızlı büyüttüğüm için özür dilerim

Twitter’ın kurucularından, eski CEO’su Jack Dorsey (45), Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu. Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshderken mavi tiki de ücretli yaptı.

Çalışanların yarısına tekabül eden 3 bin 700 kişi işten çıkarıldı. Volkswagen, General Motors ve Pfizer’ın aralarında olduğu bazı şirketler şirketin en önemli geliri reklam konusunda geri adım attı.

Dorsey, Musk’ın şirketi satın aldıktan bir hafta sonra tek bir mesajla yüzlerce kişiyi işten kovmasına değinerek şirketi çok çabuk büyüttüğü için özür diledi.

Geçen yıl kasımda şirketteki CEO’luk görevini bırakan, bu yıl mayısta da yönetim kurulundan ayrılan Dorsey, Twitter çalışanlarının güçlü ve dirençli olduğunu belirterek Twitter’daki paylaşımına şöyle devam etti: ”Ne kadar zor olursa olsun bir yol bulacaklardır. Çoğunun bana kızgın olduğunu anlıyorum. Herkesin bu durumda olmasından dolayı kendi sorumluluğumu kabul ediyorum. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim. Twitter’da çalışan herkesin sevgisi ve emeği için minnettarım. Şu anda bunun karşılıklı bir his olmasını beklemiyorum ve bunu anlıyorum.”

Şirketi Musk’ın almasına destek veren, Musk’ın güvendiği tek seçenek olduğunu açıklayan Dorsey bu nedenle tepki çekmişti.

Dorsey, Twitter’ı 2006’da, Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass’la kurdu.