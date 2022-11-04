Twitter seçimlerde çökebilir: Elon Musk, altyapı ve sunucu giderini kısmayı planlıyor

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, giderleri kısma ve kazanç artırma çalışmalarına devam ediyor. Musk, Twitter’ın altyapı giderleriyle sunucu ve bulut servislerine yönelik harcamalarının önemli oranda azaltılmasını istiyor. Bu adımlar nedeniyle seçimler gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde ‘Twitter’ın çökebileceği’ belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı ‘daha fazla para kazanmak için’ değil, ‘insanlığa hizmet etmek için’ satın aldığını söylemişti ama attığı adımlar söylediğiyle çelişiyor. Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken, mavi tiki de ücretli yapacağını duyurdu. Musk, çalışanların yarısını da işten çıkarmayı planlıyor.

Twitter’da yeni tasarruf yöntemlerinin de hayata geçirilmesi plalanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Twitter’ın altyapı harcamalarında yıllık bir milyar dolarlık kesintiye gidilmesi hedefleniyor. Şirket sunucularından ve bulut hizmetlerinden de günlük 1,5-3 milyon dolar arasında tasarruf edilmesi planlanıyor. Söz konusu adımlar, çalışanlara ‘Derin Kesinti Planı’ adı altında iletildi.

Ajansa konuşan uzmanlar, ciddi altyapı kesintilerinin, kullanıcıların kriz anları veya büyük siyasi olayların yaşandığı zamanlarda, gündemi takip etmek ve bilgi paylaşmak için Twitter’a koştuğu kritik olaylar sırasında Twitter’ı çökme riskine sokabileceğini söyledi.

Uzmanlar, buna örnek olarak 8 Kasım’da düzenlenecek ABD ara seçimlerini veriyor. Söz konusu kesintilerin yapılması durumunda, Twitter’ın, seçimlerde yükselen trafiği kaldıramayacağı konuşuluyor.

Benzer durum Türkiye’deki kriz anlarında ve 2023 seçimlerinde de ortaya çıkabilir.