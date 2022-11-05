Twitter yetkilisi, şirketin yarısının işten çıkarıldığını doğruladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın şirketin yarısını işten kovacağı iddia ediliyordu. Twitter’dan bir yetkili ilk kez işten çıkarmaları doğruladı.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki de ücretli yapacağını duyurdu. Musk, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik daha getireceğinin sinyalini veriyor.

İki gün önce, şirket içinden sızan bilgilere göre, Musk, şirketin yarısını yani 3 bin 700 kişiyi işten çıkarmayı planlıyordu. İddiaya göre kimlerin işten çıkartılacağı cuma belli olacaktı.

Twitter’ın güvenlik işlerinden sorumlu Yoel Roth, paylaştığı mesajla şirketin yarısının işten çıkartıldığını doğruladı. Böylelikle ilk defa bir yetkili, işten çıkarma iddialarını doğrulamış oldu.

Roth, Twitter’ın yanlış bilgi ve zararlı içeriğin yayılmasını önlemekle sorumlu güven ve güvenlik ekibindeki çalışanlarının yüzde 15’inin işten çıkarıldığını söylerken bu oranın şirket genelinde yüzde 50 olduğunu dile getirdi.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact. — Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022

Roth, önceliklerinin zararlı ve yanlış bilgilerle mücadele olduğunu vurgularken içerik denetiminin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Roth, ilk hedeflerinin de 8 Kasım’da düzenlenecek ABD ara seçimleri olduğunu söyledi.

Elon Musk, Roth’un tweetinden sonra attığı tweetle işten çıkarma olduğunu dile getirirken kaç kişinin çıkartıldığını açıklamadı. Musk, işten çıkarılanlara 90 günlük tazminat verildiğini dile getirdi.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Musk, dün, ‘aktivistlerin’ reklam veren kişiler üzerinde ‘baskı kurduğu’ gerekçesiyle reklam gelirlerinin düştüğünü dile getirmişti. Uzmanlar, gelir kaybının Musk ve Twitter’ın güven oluşturamadığından kaynaklandığını ve Roth’un söz konusu açıklamasını da güveni yeniden tesis etmeye çalışmasına yönelik yorumluyor.

Roth’un tweetinden sonra da Elon Musk, içerik denetiminin sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.