Musk, işten çıkardığı bazı Twitter çalışanlarını geri çağırdı

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 bin 700 kişiyi işten çıkaran Twitter, işten çıkardığı bazı çalışanlarına ‘geri dön’ çağrısında bulundu.

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ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın alma sürecini tamamladığını geçen hafta duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Twitter, geçtiğimiz günlerde şirketin yarısını yani yaklaşık 3 bin 700 kişiyi işten çıkarmıştı. Musk, buna gerekçe olarak ‘şirketin günlük dört milyon dolar kaybetmesini’ öne sürerken işten çıkartılanlar ‘önceden haber verilmediği’ için Twitter’a dava açmıştı.

Twitter, şimdiyse, işten çıkartılan bazı çalışanlarına ‘geri dön’ çağrısında bulunuyor.

Bloomberg’in haberine göre, geri dönmesi istenen çalışanların bir kısmı ‘yanlışlıkla’ işten çıkartıldı.

Aktarılana göre, çağrılan bir kısım çalışanın da, Musk’ın Twitter’a getirmek istediği yenilikleri hayata geçirebilecek tecrübe ve donanıma sahip olduğu anlaşıldığından dolayı işe geri döndürülmeye çalışılıyor.

Şirket çalışanlarının attığı tweetler, işten çıkarmalar sonucunda şirketin iletişim, içerik küratörlüğü, insan hakları ve makine öğrenimi etiğinden sorumlu ekiplerin içinin boşaltıldığını dile getiriyor.