İşten çıkarılanlar Twitter’ı dava ediyor

Twitter, Cuma günü erken saatlerde başlayan toplu işten çıkarma konusunda çalışanlarına önceden haber vermediği için dava ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Tech Crunch’ın haberine göre, davanın gerekçesi, işten çıkarılmayı 60 gün öncesinden bildirmeyi gerektiren Kaliforniya’daki işçi koruma kanunlarının ihlali.

Dava, Elon Musk’ın kontrolüne geçen şirkette işten çıkarılmaların yaşanacağı haberlerinin yayılmaya başlamasıyla birlikte iki gün önce Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi’nde açıldı. Haberi ilk olarak Bloomberg duyurdu.

İşçi hakları konusunda uzman avukat Shannon Liss-Riordan’ın verdiği dilekçede, 1 Kasım’da işten çıkarmalara başlayan Twitter’ın davacı Emmanuel Cornet’i önceden haber vermeden işten çıkardığı iddia edildi. Diğer davacılar Justine De Caires, Jessica Pan ve Grae Kindel’ın iş sözleşmelerinin 3 Kasım’da feshedildiği söylendi.

Dava, mahkemeye Elon Musk’ın daha önce de haber vermeksizin çalışanlarını işten çıkardığını hatırlattı. Musk’ın, CEO’su ve en büyük hissedarı olduğu Tesla, Haziran 2022’de toplu işten çıkarmanın ardından eski çalışanları tarafından dava edilmişti.