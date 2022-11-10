Şirketler reklamı kesince Elon Musk’ın paçası tutuştu: Space odası açıp kurtarmaya çalıştı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, icraatlarıyla ve açıklamalarıyla sosyal medya belirsizlik yaratırken şirket ve kuruluşlar da reklam vermemeye başladı. Musk, reklam gelirlerini artırmak için şirket ve kuruluşlara güven vermeye çalıştı.

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Twitter’ı satın alma sürecini geçen hafta tamamlayan ABD’li girişimci Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satacağını duyurmuştu. Şirketin yarısını işten çıkartan Musk, açıklamalarıyla da Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, 4 Kasım’daki paylaşımında “Aktivist gruplar reklam verenlere baskı uyguluyor, bundan dolayı gelirimiz” düşüyor demişti ama reklam verenlerin farklı endişeleri bulunuyor.

Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken yanlış bilgilerle sahte hesapların yayılacağından da endişe ediliyor. Bu nedenle reklam verenler Twitter’a reklam vermekten çekiniyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı.

Musk, dün Twitter’da Space odası açtı. Burada bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarıyla reklam verenlerin güvenini kazanmak isteyen Musk ve Twitter yöneticileri şunları söyledi:

* Twitter’ı gerçekler için bir güce dönüştürmeyi ve sahte hesapları durdurmayı hedefliyorum.

* Twitter’ın zararlı içeriğe karşı politikalarını destekleyeceği konusunda güvence veriyorum.

* İfade özgürlüğüyle erişim özgürlüğü arasında büyük bir fark var. Twitter’ın nefret dolu içeriğin görünürlüğünü sınırlamayı amaçlıyoruz.

* Twitter mümkün olduğunca tarafsız bir platform olmalı. Bu tamamen tarafsız olduğum anlamına gelmez.

* Son birkaç hafta içinde Twitter’la ilgili gözlemim, içeriğin aslında kötüleşmedi, iyileşti.