Elon Musk, Twitter’da taklit hesapları uyarmadan askıya alacak

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, parodi olduğunu belirtmeyen taklit hesapların uyarılmadan askıya alınacağını duyurdu.

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ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın alma sürecini tamamladığını geçen hafta duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satacağını duyurmuştu. Musk, açıklamalarıyla da Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, yayımladığı mesajında başkalarını taklit eden hesapların, uyarılmadan temelli bir şekilde askıya alınacağını açıkladı.

Elon Musk, şunları söyledi: “Parodi olduğunu belirtmeden başka hesapları taklit eden hesaplar uyarılmadan sonsuza dek askıya alınacak. Önceden, hesabı askıya almadan önce uyarıyorduk ama geniş çaplı onaylanma uygulamasını devreye soktuğumuzdan artık uyarı olmayacak.”

Musk ayrıca, hesaptaki ismin değişmesi durumunda mavi tikin geçici olarak kaldırılacağını dile getirdi.

Birçok onaylı hesap, ‘paralı mavi tik’ uygulamasından sonra Elon Musk’la dalga geçmek için adını ‘Elon Musk’a çevirmişti. Twitter, bu hesapları askıya almıştı. Musk’ın açıklaması da bu hesapların askıya alınmasından sonra geldi.