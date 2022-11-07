Musk etkisi: Twitter, Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı.

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AA’nın The Straits Times’tan aktardığına göre, Hindistan’da 200’den fazla çalışanı olan Twitter, çalışanlarının büyük bir kısmının işine son verdi. Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90’ı işten çıkarılırken bu kişilerin yüzde 70’ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu.

Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi. Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım’da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

İşten çıkarmaların, şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, “Twitter’ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz” ifadesi kullanılmıştı.

ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın alma sürecini tamamladığını geçen hafta duyurmuştu. Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satacağını duyurmuştu. Musk, açıklamalarıyla da Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini vermeye devam ediyor.