Yanık’tan açıklama: Koliler, AFAD’a yardım için seçim aracında taşınmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim otobüsündeki kolilerin ‘AFAD’a yardım etmek amacıyla taşındığını’ ileri sürdü. Yanık, ‘konunun tüm detaylarıyla araştırılacağını’ da ekledi.

Derya Yanık’tan AFAD kolilerine ilişkin açıklama. (AA-Twitter)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yardım kolilerinin Derya Yanık’ın seçim aracında çıktığına ilişkin bir video gündem olmuştu. Bakan Yanık, bu konuda açıklama yaptı.

Yanık’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

*Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsizdir.

*Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır.

*Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz.

*Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür.