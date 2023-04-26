Hatay Havalimanı, ‘yoğunluk bitince’ açılacakmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı’nın ‘yoğunluk bittikten sonra açılacağını’ söyledi. Bakan, buraya uçuşların ‘pisti koruyan duvarlardaki bazı sorunlardan’ durdurulduğunu da ekledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan Hatay Havalimanoı hakkında açıklamalar. (Diken-YouTube)

Diken, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un Hatay’a uçuşları 17 Mayıs’a kadar durdurduğunu haberleştirmişti. Diken’e konuşan THY yetkilisi, kendilerine uçuşların durdurulması için talimat geldiğini, nedenininse belirtilmediğini söylemişti.

Ardından Diken’in ulaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ve THY yetkilileri, Hatay Havalimanı’na ticari yolcu uçaklarının tam dolulukta inmesinin ‘risk teşkil edeceğini’ belirtmişti.

Yetkililerin aktardığına göre onarıldığı belirtilen pistteki eksen kayması pist uzunluğunu kısalttı. Bu nedenle tam doluluktaki uçaklarının inişte pistte ‘çökmeye neden olabileceğinden’ endişe ediliyor. Ayrıca dolu uçakların durma mesafesinin uzaması nedeniyle pist dışına çıkma tehlikesi bulunuyor.

Kalkış yapan uçaklar için ise mesafenin ‘yeterli’ olduğunu söyleyen yetkililer bu açıdan ‘sorun bulunmadığını’ söylemişti.

Yani havalimanına gelen uçaklar yolcu taşıyamasa da, havalimanından giden uçaklar için böyle bir sorun yok.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 19 Nisan’da Hatay’ı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu 180 kişilik heyeti taşıyan uçağın havalimanına indiğini söyleyerek şunları kaydetmişti: “Buradan uçak kalkıyor. İnmezse kalkmaz. Anlamadığım da 180 kişi buraya inebiliyorsa yolcu neden taşınmıyor buraya? Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu yetkililere sorması lazım. Bunun halka tatmin edici bir şekilde anlatılması lazım.”

Bakandan açıklama

Konuya ilişkin Habertürk’te konuşan Bakan Karaismailoğlu, havalimanının sadece acil yardımlar için gelen uçaklara açık olduğunu, ticari uçuşlarınsa ‘yoğunluk bittikten sonra’ yapılacak yenilemelerin ardından başlayacağını söyledi.

Bakan, seferleri durdurma gerekçesininse ‘pisti koruyan duvarlarda bazı sorunların’ olduğunu söyledi.

“Seçime dönük bir hamle olarak değerlendiriliyor, muhalefet tarafından… Seçmenlerin oraya ulaşımının zorlaştırılması gibi bir durum mu var” sorusuna yanıt veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

*Öyle bir şey yok… Bölgenin her noktasında büyük bir mücadele var. Bunu yaparken de belli bir disiplin içerisinde bunu yapmanız gerekiyor.

*Burada yeri tartışılabilir (havaliamnının) tabii ki ama şu anki teknolojiyle biz suyun altında bile bina yapıyoruz.

*Zaten terminali gördüğünüzde sapa sağlam ayakta. Sorun pistin olduğu bölümde, pisti koruyan duvarlarla ilgili bazı sorunlar yaşandı. Biz acil olarak burasının depremde acil ihtiyaçları gidermek, yardım kargolarının buraya ulaşması ve yardım arama kurtama ekiplerinin gelmesi için hızlı müdahalelerle burayı trafiğe açtık. Yine aynı şekilde hizmet veriyor şu anda.

*Çok yoğun şekilde kullanmamamızın nedenleri var. Burası geçici bir şekilde açıldı. Biz şu an deprem bölgesindeki transferleri gerçekleştirmek için burayı kullanıyoruz. Acil yardıma gelenler, kargo uçaklarının gelmesi açısından sivil havacılık kuralları gereği burayı bu şekilde kullanıyoruz. Ama şu yoğunluk biraz azaldıktan sonra biz burayı tamamen, yeniden, sıfırdan pisti yenilemek için projelerimizi bir taraftan hazırlıyoruz. Ona başlayıp bu pisti yenilediğimizde burası Hatay’a hizmet etmeye devam edecek.

*Tek yön olarak devam edecek ama gidiş yönünde de kargo ve acil yardım için burası bir müddet daha hizmet verecek.