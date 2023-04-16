Hatay’a uçuşlar seçim sonrasına kadar durduruldu

BİLAL ÇELİK

Depremde en büyük yıkımı yaşayan illerden Hatay’a uçuşlar 17 Mayıs’a kadar durduruldu. Hatay’dan başka şehirlere uçuşlarsa yapılabiliyor.

Diken’e konuşan Türk Hava Yolları’ndan (THY) bir yetkili, kendilerine uçuşların durdurulması için talimat geldiğini, nedenininse belirtilmediğini söyledi.

Hatay Havalimanı’na uçuşlar durduruldu. (DHİM)

Hatay’da oy kullanacakların 14 Mayıs’taki seçimler için kentlerine gitmeleri gerekiyor. Depremden sonra çeşitli illere göç etmek zorunda kalan Hataylı seçmenler, oy kullanmak için şimdiden bilet bakmaya başladı. Ancak uçakla gitmek için bilet bakanlar, Hatay’a uçuşların seçimden üç gün sonraya kadar iptal edildiğini gördü.

Hatay’dan gidişler açık

Depremde büyük yıkım yaşayan kente 17 Mayıs’a kadar olan ‘gidiş’ uçuşları durduruldu. Pegasus ve THY başta olmak üzere Türkiye’deki önde gelen hava yolları, Hatay’a biletleri ya ‘dolu’ ya da ‘uçuş yok’ şeklinde işaretledi. Ancak Hatay’dan diğer illere uçuşlar devam ediyor. Bu duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yok.

Sorunu ‘anlayan yok’

Diken, uçuşların durdurulmasına ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü (DHİM), Hatay Havalimanı işletmesini ve THY’yi aradı.

Sorularımıza yanıt veren DHİM temsilcisi, “Bir sorun olsaydı ilk bize iletirilerdi arayanları bilgilendirebilelim diye ama öyle bir bilgi iletilmedi” derken THY müşteri temsilcisi de benzer açıklama yaptı: “Özel duyuru yok. Bilgilendirme yok. Bu tür durumlarda önce doluya alınıyor, sonra açıklama yapılıyor.”

Aradığımız Hatay havalimanı temsilcisiyse bunun pistlerdeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi: “Pistlerimizde bir sorun olduğu için şu an uçuşlar durduruldu.”

‘Talimat geldi’

Kentten başka şehirlere uçuş olmasıyla ilgili Diken’e konuşan başka bir THY yetkilisiyse, kendilerine bu yönde bir talimat geldiğini ancak gerekçesinin açıklanmadığını belirtti.