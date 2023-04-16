Hatay Havalimanı yolcu uçaklarının inişini kaldıramayacak durumdaymış

ALTAN SANCAR

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus gibi ticari firmaların Hatay’a yolcu taşımamasının altında yatan neden ortaya çıktı. İktidarın ‘onarıldığını’ iddia ettiği Hatay Havalimanı pistinin ticari yolcu taşımacılığını kaldıramayacağı öğrenildi.

Fotoğraflar: Diken

Diken, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un Hatay’a uçuşları 17 Mayıs’a kadar durdurduğunu haberleştirmişti. Diken’e konuşan THY yetkilisi, kendilerine uçuşların durdurulması için talimat geldiğini, nedenininse belirtilmediğini söylemişti.

Haberin ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan açıklama yayınlayarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat’ta NOTAM (havacılık bildirisi) yayınladığını, bu sebeple ‘gidiş’ yolcusu alınmadığını söyledi.

Tam doluluktaki uçaklar çökmeye neden olabilirmiş

Diken’in ulaştığı DHMİ ve THY yetkilileri, Hatay Havalimanı’na ticari yolcu uçaklarının tam dolulukta inmesinin ‘risk teşkil edeceğini’ belirtti.

Yetkililerin aktardığına göre onarıldığı belirtilen pistteki eksen kayması pist uzunluğunu kısalttı. Bu nedenle tam doluluktaki uçaklarının inişte pistte ‘çökmeye neden olabileceğinden’ endişe ediliyor. Ayrıca dolu uçakların durma mesafesinin uzaması nedeniyle pist dışına çıkma tehlikesi bulunuyor.

Kalkış yapan uçaklar için ise mesafenin ‘yeterli’ olduğunu söyleyen yetkililer bu açıdan ‘sorun bulunmadığını’ söyledi.

Yetkililer, ‘havacılıkta risklerin göze alınamayacağını’ söyleyerek uçuşların bu nedenle yapılamadığını belirtti.

Aynı yetkililer pistin inişe ne zaman uygun hale geleceğinin ise belli olmadığını söyledi. Diken’in Nisan 2023’ün ikinci haftasında ulaştığı fotoğraflar pistin durumunu gözler önüne seriyor.

Hatay Havalimanı pistinin 918 metresinin henüz uçuşa hazır olmadığı için kapalı tutulduğu da öğrenildi. Havalimanı personeli her uçuş öncesi ve sonrası pistte görsel olarak da kontroller gerçekleştirilerek uçuş güvenliği sağlıyor.

Ekşi’nin işaret ettiği 16 Şubat’taki NOTAM’da pistin yalnızca VİP uçuşlar ile insanı yardım uçuşlarına açık olduğu belirtiliyor.

Erdoğan ‘Onardık’ diyerek övünmüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Mart’taki açıklamasında şunları demişti: “Depremde zarar gören Hatay Havalimanı’nı bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdik. Çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet ‘Havalimanını biz onardık’ yalanını ortaya attı. ‘Oranın hafriyatını biz taşıdık’ yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok.”