Hatay havalimanının seçim sonrası taşınması planlanıyor

ALTAN SANCAR

17 Mayıs’a kadar sivil uçuşlara kapatılan Hatay havalimanının taşınması planlanıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, havalimanının mevcut konumunda uzun süre hizmet vermesini mümkün görmüyor. Bu ‘üst makamlar’a da iletildi. Olası yeni yerleşkeler için araştırma başladı.

Fotoğraf: DHMİ

Diken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki depremde hasar gören Hatay havalimanına yolculu uçuşların 17 Mayıs’a kadar durdurulduğunu ortaya çıkarmıştı. Diken’e konuşan kaynaklar, havalimanının 918 metresinin kullanım dışı olduğunu ve yolcu uçaklarının tam dolulukla inişinin risk teşkil ettiğini belirtmişti.

Diken’in DHMİ kaynaklarından edindiği bilgiye göre havalimanının 17 Mayıs’tan sonra da tam kapasiteyle hizmet vermesi mümkün görünmüyor. DHMİ’nin kısmi onarım sonrası üst makamlara ilettiği bilgilere göre, havalimanının kullanılmayan 918 metrelik kısmı büyük risk barındırıyor.

Kazık çakmamışlar

918 metrelik kısmın altındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökme tehlikesi giderek büyüyor. Havalimanının yapımı sırasında bunu önleyecek tedbirler de alınmamış. Kaynakların aktardığına göre, pistin inşası sırasında kazık çakılmamış. Bu tür zeminlerde çökme riskini en aza indirmek için kazık çakılması gerekiyor. Deprem sonrası zeminde artan su seviyesi de bu bölümün çökme riskini giderek arttırmış.

Öte yandan aynı kaynakların aktardığına göre, pistin geri kalan 2 bin metrelik kesiminin altında da su seviyesinin yükseldi. Belli aralıklarla uçakların indiği ve yolcuların yalnızca kentten ayrılmak için kullandığı pistin geri kalanında da çökme riski bulunuyor. Bu nedenle her iniş-kalkış öncesi ve sonrasında pistin çöküp çökmediği kontrol ediliyor.

Seçin sonrası

Mevcut tespitleri ‘üst makamlara’ ileten DHMİ yönetimi havalimanının taşınmasının ‘en doğru’ adım olacağını tespit etti. Kaynakların aktardığına göre, Ankara da ‘öneriye sıcak baktığını’ iletti. Bunun üzerine havalimanının yeniden inşa edileceği adres için arayışlar başladı. Henüz resmi bir ihale sürecinin başlatılmadığı taşınma sürecinin seçim sonrasına bırakılması üzerinde duruluyor.