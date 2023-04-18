Lütfü Savaş, Hatay havalimanı haberimizi doğruladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Havalimanı’nın 17 Mayıs’a kadar kapalı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Diken

Diken, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un Hatay’a uçuşları 17 Mayıs’a kadar durdurduğunu haberleştirmişti. Diken’e konuşan THY yetkilisi, kendilerine uçuşların durdurulması için talimat geldiğini, nedenininse belirtilmediğini söylemişti.

Haberin ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan açıklama yayınlayarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat’ta NOTAM (havacılık bildirisi) yayımladığını, bu sebeple ‘gidiş’ yolcusu alınmadığını söyledi.

Tam doluluktaki uçaklar çökmeye neden olabilir

Diken’in ulaştığı DHMİ ve THY yetkilileri, Hatay Havalimanı’na ticari yolcu uçaklarının tam dolulukta inmesinin ‘risk teşkil edeceğini’ belirtti.

Yetkililerin aktardığına göre onarıldığı belirtilen pistteki eksen kayması pist uzunluğunu kısalttı. Bu nedenle tam doluluktaki uçaklarının inişte pistte ‘çökmeye neden olabileceğinden’ endişe ediliyor. Ayrıca dolu uçakların durma mesafesinin uzaması nedeniyle pist dışına çıkma tehlikesi bulunuyor.

Kalkan uçaklar içinse mesafenin ‘yeterli’ olduğunu söyleyen yetkililer bu açıdan ‘sorun bulunmadığını’ söyledi.

Yetkililer, ‘havacılıkta risklerin göze alınamayacağını’ söyleyerek uçuşların bu nedenle yapılamadığını belirtti.

Lütfü Savaş da doğruladı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, havalimanının 17 Mayıs’a kadar kapatıldığını dile getirdi.

Savaş, bunun nedeniniyse bilmediğini söyledi.