Memur-Sen başkanına göre ‘gelir adaleti bozulsa da Erdoğan’a ihanet edilmemeli’

Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda gelir adaletinin bozulduğunu ifade ederek, “Bakın ufak dargınlıklara sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim?” dedi.

Ali Yalçın. (AA)

Yalçın, sendikanın Konya İl Divan Toplantısı’na katıldı. AA’nın haberine göre sendikal açıdan yıllar içinde ciddi kazanımlar elde ettiklerini savunan Yalçın, buna rağmen son yıllarda kamu çalışanları arasında gelir adaletinde bir bozulma olduğunu söyledi.

“Gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz” diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı öfkelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir. Biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak genel başkanınız olarak, bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim?”