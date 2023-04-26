Fransız Yetimhanesi: Belediye kapıya kilit vurdu, atölye sahibi nöbet başlattı

warning Editöre not Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

CANAN COŞKUN

Beyoğlu belediyesi, hukuki sürecin devam etmesine karşın söküm ve yıkım işlemleri yaptığı eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’nin kapısına kilit vurdu. Yıllardır yetimhane binasında faaliyet gösteren kartonpiyer atölyesinin sahibi Cemal Cinbiz’in binaya girmesine izin verilmiyor. Cinbiz, iki haftadır yetimhane binasının kapısında nöbet tutuyor.

Cemal Cinbiz

Beyoğlu belediyesi ekipleri, 11 Nisan saat 7:30 civarı yetimhane binasına geldi. Yetimhanedeki kartonpiyer atölyesinde ikinci nesil zanaatkar olan Cemal Cinbiz’in aktarımına göre, ekipler başkan Haydar Ali Yıldız’ın talimatıyla Boğazkesen Caddesi’ndeki ana kapıya sac levha taktı. Levhaya bir de kilit takılarak içeri giriş-çıkış engellendi. Ekipler, Cinbiz’e gazetecilere olan bitenle ilgili bilgi verdiği için içeri giremeyeceğini söyledi.

Yıldız hakkında suç duyurusu

Cinbiz, ertesi gün olan biteni Beyoğlu Kaymakamlığı’na bildirdi. İşyerini kapattığını belirttiği Haydar Ali Yıldız’dan şikayetçi olduğunu aktardı. Kaymakamlıktan sonra suç duyurusunda bulunmak üzere Taksim Karakolu’na giden Cinbiz’in burada ifadesi alınmadı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne yönlendirilen Cinbiz, burada başkan Haydar Ali Yıldız ve sorumlu belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Binayı kiralamaya geldiklerini söylediler

Cinbiz, atölyesine girişinin engellenmesinden bu yana bina önünde nöbet tutuyor. Diken’e konuşan Cinbiz, şunları söyledi:

“Belediye başkanı bize ne zaman kapıyı açarsa o zaman içeri gireceğiz. Malzemelerin dışarı atılması ihtimali sebebiyle gündüzleri bu kapıda bekliyorum, akşamları da arka kapıda bekliyorum. İçerideki kartonpiyer örneklerinin akıbeti de değil. Örneklere ve binaya sabotaj da yapılabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu belediye başkan yardımcısı Kübra Gülal’ın aracılığıyla gelenlere binayı gezdirdiler. Binayı kiralamaya geldiklerini söylediler. Kokteyl düzenlemeye geleceklerini söylüyorlardı.”

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haziran ayında Beyoğlu belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri, binadaki işletmeleri tahliyeye girişti. Baskında kartonpiyer kalıplarının yapıldığı atölyenin tüm malzemelerine el kondu.

Belediye ekipleri ekimde yetimhane döneminden kalma sera ve merdiven demirlerini söktü.

Dahası belediyenin talebiyle defterdarlık tarafından binaya kayyım atanması kararlaştırıldı. Fransız başkonsolosluğu, kararın iptali için mahkemeye başvurdu, ama belediye ekipleri hukuki sürecin devam etmesine karşın Aralık ayında bahçedeki terasın bir kısmını söktü.

Yetimhanenin bahçesi

Diken’in o dönem olan biteni haberleştirmesinden sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yetimhanenin bahçesinde Habertürk televizyonuna konuştu. Yapının ‘Tophane gençlerinin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle ilgili buluşma noktası olacağını’ söyledi. Başkan, binadaki kartonpiyer arşivine ilişkin soruya ise “Müze falan yok burada” diye yanıt verdi.

Ocak ayında yapının bahçesini kazarken yetimhane döneminden kalma çini ve tuğlalar ortaya çıktı. Ekipler, tuğla ve çinilerin üstünü apar topar toprakla kapattı.

Kartonpiyer kalıpları sergileniyor

Eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’nin inşası 1868’e dayanıyor. Tarihi kayıtlara göre Sultan Abdülaziz tarafından Katolik topluluk Aziz Vincent de Paul’un Hayırsever Kızları’na verilen bina 1957’ye kadar faal olarak kullanılmış. Sonrasında uzun yıllar zanaatkarların atölye olarak kullandığı binada Yıldız Sarayı, Pera Palas ve Huber Köşkü gibi İstanbul’un birçok simge eserinin kartonpiyer kalıpları da bulunuyor.

Fransız yetimhanesi: Bahçeden çıkan çiniler toprakla kapatıldı

Başkanın ‘temennisi’: Fransız yetimhanesi, gençlerin buluşma noktası olacakmış

Beyoğlu Belediyesi, Fransa’ya ait Saint Joseph Yetimhanesi’ni yıkmaya başladı