Fransız yetimhanesi: Bahçeden çıkan çiniler toprakla kapatıldı

CANAN COŞKUN

Beyoğlu Belediyesi tarafından hukuki sürecin devam etmesine karşın söküm ve yıkım işlemlerine devam edilen eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’nin bahçesinden eski dönemlere ait çini ve tuğlalar çıktı. Belediye ekiplerinin Fransız Yetimhanesi bahçesini kazdığı sırada gün yüzüne çıkan tuğla ve çiniler dozerin taşıdığı toprakla kapatıldı.

Yetimhane döneminden kalma tuğlalar.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, dün yapının bahçesini kazarken yetimhane döneminden kalma çini ve tuğlalar ortaya çıktı. Ekipler, çinilerin üstünü apar topar toprakla kapattı. Tuğlalar hâlâ açıkta duruyor.

Tuğla ve çiniler dozerle kapatıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yıkımına devam edilen eski Fransız yetimhanesini Tophane gençlerinin buluşma noktası yapmak istediğini söylemişti. Yıldız, hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyeceklerini söylemişti, ama bahçedeki peyzaj çalışması son bir aydır kesintisiz devam ediyor.

Kartonpiyer kayıpları sergileniyor

Eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’nin inşası 1868’e dayanıyor. Tarihi kayıtlara göre Sultan Abdülaziz tarafından Katolik topluluk Aziz Vincent de Paul’un Hayırsever Kızları’na verilen bina 1957’ye kadar faal olarak kullanılmış. Sonrasında uzun yıllar zanaatkarların atölye olarak kullandığı binada Yıldız Sarayı, Pera Palas ve Huber Köşkü gibi İstanbul’un birçok simge eserinin kartonpiyer kalıpları da bulunuyor.

Ne olmuştu?

Haziranda Beyoğlu belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri, binadaki işletmeleri tahliyeye girişti. Baskında kartonpiyer kalıplarının yapıldığı atölyenin tüm malzemelerine el kondu.

Belediye ekipleri ekimde yetimhane döneminden kalma sera ve merdiven demirlerini söktü.

Dahası belediyenin talebiyle defterdarlık tarafından binaya kayyım atanması kararlaştırıldı. Fransız başkonsolosluğu, kararın iptali için mahkemeye başvurdu, ama belediye ekipleri iki hafta önce bahçedeki terasın bir kısmını söktü.

Başkanın ‘temennisi’: Fransız yetimhanesi, gençlerin buluşma noktası olacakmış

Beyoğlu Belediyesi, Fransa’ya ait Saint Joseph Yetimhanesi’ni yıkmaya başladı