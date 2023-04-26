Demirtaş: Kılıçdaroğlu sadece mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tahliye talebinin olmadığını, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sadece hakkındaki mahkeme kararlarını uygulayacağını dile getirdiğini’ söyledi.

Selahattin Demirtaş. Fotoğraf: HDP

Kılıçdaroğlu birçok defa, iktidara geldiklerinde Demirtaş ve Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın haklarındaki mahkeme kararı doğrultusunda hapisten çıkarılacağını dile getirmişti.

Demirtaş, Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mahkeme kararlarını yok saydığını söyledi.

Demirtaş, şunları yazdı:

*Merhabalar. Şu seçim ortamında belki çok da önemli değil ama büyük bir yalanı, iftirayı, ahlaksızlığı, adaletsizliği bilmeyen kalmasın diye dört mahkeme kararı paylaşacağım.

*Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da anayasayı da tanımadığını ilan etti. Şimdi çok net, şu dört örneğe bakalım.

*Hakkımdaki ilk tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire tarafından 2018’de verildi. Erdoğan “AİHM’in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi, karar uygulanmadı.

*Hakkımdaki ikinci tahliye kararı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019’da verildi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı ve aynı suçlamalarla ikinci defa tutuklandım.

*Hakkımdaki üçüncü karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, uzun tutukluluğum nedeniyle ‘ihlal’ kararı verdi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı.

*Hakkımdaki dördüncü tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi BÜYÜK DAİRE tarafından 2021’de verildi. Erdoğan yine kararı tanımadı, “Bunları bırakamayız” dedi ve bu karar da uygulanmadı.

*Suçlu olan ben değilim. Mahkemelere, hakimlere açıkça talimat veren Erdoğan’dır. Bana ‘terörist başı’ diyenlere cevabımsa şudur: Terörist de sizsiniz, başı da!