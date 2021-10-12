Kılıçdaroğlu: Demirtaş, Kavala ve askeri öğrenciler neden hapiste?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, iş adamı Osman Kavala ve tutuklu askeri öğrencileri hatırlatarak “Neden tutuklular? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz” dedi.

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CHP lideri, Meclis’taki grup toplantısına, 2015 yılında IŞİD’in Ankara Garı’nda düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anarak başladı. Hayatını kaybedenlerin en küçüğü dokuz yaşındaki Veysel Atılgan’ı hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Günahı neydi?” diye sordu.

‘Demokrasinin önündeki takoz’

Adalet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Kavala, askeri öğrenci ve avukatları hatırlatarak, “Neden hapishanedeler?” diye sordu. CHP lideri, “Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Kılıdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar” sözü üzerinden hedef aldı.

Ana muhalefet lideri, “Benzini ne zannediyorsa… Tam anlamıyla komedi. Allah akıl, fikir versin. Erdoğan, Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin önündeki en büyük takozdur. Yönetemiyorlar, bizler yöneteceğiz” dedi.

‘Adres biziz’

CHP’li vekillerin Türkiye’nin farklı bölgelerinde temaslar yürüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı şikâyetleri aldıklarını söyledi.

Çiftçi, esnaf ve memura seslenen Kılıçdaroğlu, ekonomideki sorunların çözüm adresi olarak CHP’yi göstererek yetki istedi. CHP lideri, iktidarlarında ‘bahar havası’ vaat etti.

Kılıçdaroğlu, katı atık toplayıcılarına yönelik uygulamaları eleştirerek, İstanbul’daki ziyaretinden izlenimlerini aktardı: “Depoları basıldı, biriktirdikleri ellerinden alındı, satıldı, başkalarına para verildi. Bunlarda ahlak var mı? Benden önce randevu istediler, ben gittim. Hırsızlık, yolsuzluk yapmıyorlar, vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Birisi bana devletini anlattı. Atama bekleyen öğretmen. ‘Dört yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı eğip bu işi yapıyorsam tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam, birileri emeğimi hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum’ diyor. Sen sıkıntı duymuyorsun zorluklarla mücadele ediyorsun.”

‘Nasıl düştüklerini göreceklerdir’

Pandora Belgeleri’nde iktidara yakın şirketlerin adlarının geçtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Beşli çeteye gelince, devletin soyulmasına gelince her şey serbest. Saray’da oturan zata söylüyorum… Eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacaksın. Mazlumun ‘ah’ı indirecektir şahı. Kendisini şah, padişah görenler nasıl düştüklerini göreceklerdir.”

3600 ek gösterge

Erdoğan’la arasında polemik konusu haline gelen 360 ek gösterge ısrarını sürdüren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının, kendisinin sözünü dinlemeye başladığını savundu.

CHP lideri, 3600 ek gösterge konusu çözüme kavuşana kadar dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak “Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600’yü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız” dedi.

Kış mevsimiyle zamların artacağına dair sözlerini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, iktidarın kışa hazırlıksız olduğunu dile getirdi.

CHP lideri, iktidarı tefecilere para vermekle suçlayarak “Sadece dokuz ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. Dokuz ayda! Dokuz ayda vatandaşa ne verdiniz? Sadece zam verdiler” yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘Sandığı getir’

“AK Partili seçmene soruyorlar; ‘Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor’ diye. İyiye gidenlerin oranı yüzde 18. Yüzde 82’si ‘Kötüye gidiyor’ diyor. MHP’li ise yüzde 87’si kötüye gidiyor diyor. Türkiye’nin kötüye gittiğini hepimiz biliyoruz. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Kış gelmeden 2021’nin ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. Saray duyuyor mu bunu acaba? Bakanlar, AK Parti’nin, MHP’nin milletvekillerini duyuyor mu? İradesini Saray’a kiraya vermiş olanlar TBMM’de halkın sorunlarını çözemezler. Yine ilk beş ayda, 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Bu kış ne olacak bu hanelerde? Biz düşünüyoruz ama AK Parti ve MHP’nin hiç umurunda değil.

Elektrik üreticileri, dağıtıcıları da ‘En az yüzde 45 zam olmazsa biz dükkânı kapatacağız’ diyorlar. Bu vatandaş ne yapacak? Erdoğan bunları biliyor neden önlemini almadı? Devletin hazinesinin damadı ve kendisi tarafından talan edildiğini bilmiyor muyuz biz? İnsanlar açlıktan mı ölmüş? ‘Hayır, efendim fazla yemiş, onun için öldü’ diyecekler. Geldiğimiz nokta budur!

Sen Adana’da miting yaparken polisin yemeyip bıraktığı yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını sana göstermediler mi? Bunlar devleti yönetemezler. Topluma daha ağır bir yük olmayın, bir an önce sandığı getir kardeşim, milleti perişan edeceksin.

Fon önerisi

Çiftçi, memur, esnaf, ev hanımı kardeşim size sesleniyorum. Bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla birlikte bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, herkesi kucaklayacağız. Ben ve sizler, ülkemizin insanını seviyoruz. Kışı huzur içinde geçirmelerini istiyoruz. Kendisine önerdim, süratli bir şekilde ‘Kara Kış Fonu’ oluştur. Saray’ın Yardım Fonu de ne dersen de. Kaynaklarını da gösterdim kendisine. Beşli Çete’nin her biri birer milyar dolar para versin.

Çıkıp millete, ‘5 milyon doları beşli çeteden aldım. Ben de 13 uçağımdan 12’sini satacağım. Ben de fakirin, fukaranın yanında duracağım’ diyeceksin. Vergi cennetlerinden gelen para var. Bunları ‘Bilmiyorum’ diyebilir. O zaman bana bir telefon edeceksin. ‘Eyy Kılıçdaroğlu’ ya da ‘Bay Kemal, şu listeleri bana gönder’ diyeceksin. Söz veriyorum yarım saat içinde sana göndereceğim.”