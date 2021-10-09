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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan atık toplayıcılarına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depolarına baskın düzenlenen kağıt toplayıcılarına destek verdi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul valiliği, 23 Ağustos’taki açıklamasında, kentte ‘izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetlerinin, başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açtığını, kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet verdiğini’ savunmuştu.


Bu açıklamanın ardından Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinin denetimlerinde, ‘çekçek’ olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konmuştu.

Kılıçdaroğlu, bugün Ümraniye’ye giderek kağıt toplayıcılara destek verdi, sorunlarını dinledi. CHP lideri, ziyaretinde çekilen bir videoyu da Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!”

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