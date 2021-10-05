Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kağıt işçilerinin bir deposuna daha baskın hazırlığı

ANIL CAN TUNCER

@tunceranil

İstanbul Valiliği’nin 23 Ağustos’ta kağıt toplayıcılığın yasaklanmasına yönelik aldığı karar sonrası, atık depolarına baskınlar devam ediyor. Ümraniye’deki baskının ardından gece saatlerinde Ataşehir belediyesinin önünde ekiplerin hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, Diken’e “Bu kadar iş makinası büyük bir operasyon olacağını gösteriyor. Tahmini olarak Yenisahra ve Bostancı oto sanayi bölgesinde bekliyoruz. Polislerin bir alanda toplandığı haberini aldık. Düne göre daha büyük olaylar olabilir” dedi.


Ümraniye’deki atık kağıt depolarına düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan üç işçi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Geri dönüşüm işçileri, operasyonları ‘açıkça yoksul insanların yaşam hakkını hiçe saymak’ diye niteleyip “Siyasi partiler ve belediyeler topu valiliğe atarak kendilerini kurtaracağını düşünüyorsa çok yanılıyor” demişti.

İşçiler, diğer kağıt depolarına da saldırıları bekliyordu.

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