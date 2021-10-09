Erdoğan, yabancı yatırımcıya seslendi: Fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımcılara seslenerek “Türkiye’nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

Adana’daki bir açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye’nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.”

Erdoğan, “Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz” diye konuştu.

Enerji fiyatlarına da değinen Erdoğan “Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları üçte biri, beşte biri oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz” dedi.