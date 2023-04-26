Ülke ülke yurt dışı seçmen sayısı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor. En fazla seçmenin bulunduğu ülke Almanya olurken en az seçmenin bulunduğu yer Brezilya.

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Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye’de aldığı toplam oy sayısına ekleniyor.

Milletvekili seçimindeyse Türkiye’deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

AA’nın derlediğine göre sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle: