Ülke ülke yurt dışı seçmen sayısı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor. En fazla seçmenin bulunduğu ülke Almanya olurken en az seçmenin bulunduğu yer Brezilya.
Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye’de aldığı toplam oy sayısına ekleniyor.
Milletvekili seçimindeyse Türkiye’deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.
AA’nın derlediğine göre sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı alfabetik olarak şöyle:
- Almanya: 1 milyon 501 bin 152
- ABD: 134 bin 246
- Arnavutluk: 1416
- Avustralya: 53 bin 902
- Avusturya: 111 bin 659
- Azerbaycan: 11 bin 36
- Bahreyn: 1359
- Belarus: 643
- Belçika: 153 bin 443
- Birleşik Arap Emirlikleri: 12 bin 757
- Bosna Hersek: 2 bin 946
- Brezilya : 581
- Bulgaristan: 6 bin 391
- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127 bin 281
- Cezayir: 2 bin 280
- Çek Cumhuriyeti: 3 bin 18
- Çin: 4 bin 337
- Danimarka: 36 bin 725
- Estonya: 776
- Fas: 685
- Finlandiya: 6 bin 791
- Fransa: 397 bin 086
- Güney Afrika: 1561
- Gürcistan: 2 bin 306
- Hollanda: 286 bin 753
- Irak: 5 bin 738
- İran: 1592
- İrlanda: 6 bin 770
- İspanya: 7 bin 430
- İsrail: 5 bin 088
- İsveç: 42 bin 773
- İsviçre: 105 bin 820
- İtalya: 20 bin 148
- Japonya: 5 bin 672
- Kanada: 40 bin 418
- Karadağ: 1704
- Katar: 10 bin 868
- Kazakistan: 6 bin 101
- Kırgız Cumhuriyeti: 3 bin 118
- Kore: 866
- Kosova: 2 bin 192
- Kuveyt: 4 bin 725
- KKTC: 140 bin 111
- Kuzey Makedonya: 4 bin 107
- Libya: 1132
- Litvanya: 795
- Lübnan: 8 bin 325
- Lüksemburg: 1507
- Macaristan: 3 bin 887
- Malezya: 711
- Malta: 2 bin 808
- Mısır: 2 bin 327
- Moldova: 861
- Nijerya: 584
- Norveç: 10 bin 391
- Özbekistan: 3 bin 182
- Pakistan: 1233
- Polonya: 10 bin 457
- Portekiz: 1484
- Romanya: 10 bin 172
- Rusya: 14 bin 357
- Sırbistan: 2 bin 311
- Singapur: 1020
- Slovak Cumhuriyeti: 642
- Suudi Arabistan: 23 bin 005
- Tanzanya: 865
- Tayland: 1278
- Türkmenistan: 635
- Ukrayna: 2 bin 608
- Umman Sultanlığı: 1395
- Ürdün: 3 bin 030
- Yeni Zelanda: 1115
- Yunanistan: 11 bin 714