Seçim kararı Resmi Gazete’de yayınlandı

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.
Erdoğan saat 14:10’da kameraların karşısına geçerek seçim kararını imzaladı. Konuşmasının başında kararın yarınki Resmi Gazete’de yayınlanacağını belirten Erdoğan, daha sonra bunu mükerrer sayı diye düzeltti.
Mükerrer sayılı Resmi Gazete de 14:46’da yayımlandı.
Diken’e konuşan kaynaklar 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 40’tan fazla genelgeyi hazırda beklettiğini söylemişti. 10 kadar genelgeninse Resmi Gazete‘deki ilandan sonra hazırlanacağı belirtildi.