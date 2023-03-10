Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim kararı Resmi Gazete’de yayınlandı

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de. (AA)
Seçim kararı Resmi Gazete’de. (AA)

Erdoğan saat 14:10’da kameraların karşısına geçerek seçim kararını imzaladı. Konuşmasının başında kararın yarınki Resmi Gazete’de yayınlanacağını belirten Erdoğan, daha sonra bunu mükerrer sayı diye düzeltti.


Mükerrer sayılı Resmi Gazete de 14:46’da yayımlandı.

Diken’e konuşan kaynaklar 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 40’tan fazla genelgeyi hazırda beklettiğini söylemişti. 10 kadar genelgeninse Resmi Gazete‘deki ilandan sonra hazırlanacağı belirtildi.

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