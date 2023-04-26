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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Baş yurt dışındaki seçmenlere seslendi: Bir oy TİP’e bir oy Kılıçdaroğlu’na

Yurt dışındaki seçmenlere seslenen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisi ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Erkan Baş. (Twitter)

Yurt dışı kayıtlı seçmenler yarından itibaren gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmaya başlıyor.


Seçimlere emek ve özgürlük ittifakı çatısı altında ve bazı bölgelerde kendi listeleriyle giren TİP lideri Baş, Twitter hesabından yurt dışındaki seçmenlere çağrıda bulundu:

“Sizden bu karanlığı dağıtmak için iki oy istiyorum. Biri TİP’e diğeri Erdoğan’ı göndermek için Kılıçdaroğlu’na gitsin.”

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