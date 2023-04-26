DİSK, TÜİK’e açtığı davayı kazandı: Liste açıklanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.
Verileri tartışmalı olan TÜİK, haziranda enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı almıştı. DİSK, bunun üzerine kararı Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
DİSK paylaştığı yazılı açıklamada davayı kazandıklarını duyurdu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu adına paylaşılan açıklamada, “Bu yargı kararıyla TÜİK enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorundadır. Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini DİSK’e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK’e başvuracağız” dendi.