Beklentinin altında: TÜİK’e göre enflasyonda aylık artış yüzde 2,3

TÜİK’e göre enflasyon martta aylık yüzde 2,29 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 50,5 seviyesine geriledi.

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TÜİK’e göre enflasyon şubatta aylık yüzde 3,15 artmıştı. Yıllık enflasyonsa ocaktan beri kendini gösteren baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine gerilemişti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 112,51 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon martta yüzde 5,08 arttı.

TÜİK’e göreyse martta aylık artış yüzde 2,29’la devam etse de baz etkisiyle senelik oran yüzde 50,51 seviyesine geriledi. Ancak bu oran beklentilerin bir hayli altında.

Reuters anketinde beklenen aylık artış yüzde 2,85 yıllık seviyeyse yüzde 51,3’tü.

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.