ENAG: Enflasyonda aylık artış yüzde 5,08

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 112,51 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon martta yüzde 5,08 arttı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda yüzde 126,91, aylıksa yüzde 7,21 artmıştı.

Marttaki aylık yüzde 5,08’lik artışa rağmen senelik oranının yüzde 112,51’e düşmesi baz etkisinden kaynaklanıyor.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5.08 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %112.51 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) April 3, 2023

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.