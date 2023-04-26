Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alırken çelişkili veriler paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almak için verdiği kadın cinayetleri verileriyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verileri çelişiyor.

Buna göre Soylu’nun iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıktan sonra kadın cinayetleri azalmıyor; aksine artıyor.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Beyoğlu’nda Haliç Kongre Merkezi’nde bazı kadın sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarının katıldığı kahvaltıda konuşan Soylu, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

Kadın cinayetleri konusuna değinen Soylu, 2020’de hayatını kaybeden toplam kadın sayısının 309 olduğunu, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonrasındaysa bu sayının 2022 sonunda 279’a gerilediğini iddia etti.

Soylu’nun verileriniyse Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) yalanlıyor. Her ay kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaşan KCDP, 2022’de erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısının 334, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların sayısınınsa 245 olduğunu belirtti.

KCDP’nin 2020 raporu da Soylu’yu yalanlıyor. Buna göre 2020’de hayatını kaybeden kadınların sayısı 309 değil. KCDP’nin bu raporuna göre hayatını kaybeden 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 171’yse şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

KCDP’nin raporuna göre 2021 yılındaysa erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.