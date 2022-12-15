Soylu, kadın cinayeti sayısında STK’lardan düşük sayı vererek övündü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayeti sayısında sivil toplum kuruluşlarından (STK) daha düşük sayı vererek övündü.

Fotoğraf: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün Ankara’daki bir otelde ‘Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, “Son güncel veri itibariyle 2022’de kadın cinayeti sayısı 260’tır ve 2014 yılından beri şu ana kadar en düşük seviyesindedir. Bu azalışı nüfusun yaklaşık yüzde 9,4 artmışken elde ettik” dedi.

Bakan bu sayıyı verse de Kadın Cinayetleri’nin Durduracağız Platformu’nun kasımda paylaştığı verilere göre yılın ilk 10 ayında 282 kadın öldürüldü. Platform ayrıca 208 kadın ölümünün de şüpheli olduğunu kaydetti.

Kadın cinayetleri sayısının isimleriyle birlikte dijital bir sayaçla tutulduğu ‘antisayaç’a göre de bu sayı 378.

Soylu, şunları da söyledi: “Burada şöyle tartışmalar var: Ortalama Türkiye’de 2 bin civarında cinayet oluyor. Bunun 1500-1550’si erkek cinayetleri yani erkeğin ölümü, yaklaşık 375, 450 bandında da -çok uzun yıllardır aynı şekilde gidiyor- kadınlara karşı işlenen cinayet.

Şöyle bir suçlamayla karşı karşıyayız, siz bu cinayetleri kapatıyorsunuz ve bu cinayetlerin aslında 6284 olan kısmını tamamıyla yansıtmıyorsunuz. Burada bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığımızı söylemek isterim.”