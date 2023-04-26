Erdoğan’ın Mersin mitingi ertelendi, ortak yayını iptal edildi

Katıldığı programda rahatsızlık geçirmesi üzerine bugünkü programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarınki Mersin mitingini ertelediği duyuruldu.

Görsel: Kanal 7

Dün Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Cumhurbaşkanı, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti.

Erdoğan, doktorların tavsiyesiyle bugün evde istirahat edeceğini, seçim programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılacağını söylemişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Erdoğan’ın yarınki mitingini de ertelediğini duyurdu.

“Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.”

Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır. — Erkan Kandemir (@erkankandemir) April 26, 2023

Ortak yayın da iptal edildi

Bu arada gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan’ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayının da iptal edildiğini paylaştı.