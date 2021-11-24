Akşam Postası / 24 Kasım 2021

Benzin, motorin ve otogaza büyük zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 65 kuruş; benzine 1 lira 2 kuruş ve motorine 1 lira 6 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’u geçti

ORC Araştırma şirketinin anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ortaklığını geride bıraktı.

Reuters: MB başkanı, BAE’yle swap anlaşması için ön görüşme yürütüyor

Reuters’ın aktardığına göre Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor.

Societe Generale’den hiperenflasyon öngörüsü

Fransız banka Societe Generale, TL’de yaşanan sert değer kayıpları sonrası finans piyasalarında istikrarın bozulabileceğini ve TL’deki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini öngördü. Credit Suisse ise 500 puanlık agresif bir faiz artırımı yapılması durumunda dolar/TL’nin 11 seviyelerine dönebileceğini aktardı.

Almanya’da ‘trafik lambası’ hükümeti duyuruldu

Fotoğraf: Reuters

Almanya’dan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı olan Maliye Bakanı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’yle hükümet kurma planını resmen sundu.

Süper Lig kulüplerinden ‘hakem’ kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ”Bugün yapılan toplantıda 14 kulüple ilk yarıda kalan altı maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık” dedi.

Emniyet’ten ‘döviz kuru paylaşımları’na işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ‘döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ettiği ve sokağa çıkma çağrısında bulunduğu’ iddia edilen paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu: Sandığı getir kardeşim, demokrasilerde milletten kaçılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti bir kişi teslim almış durumda, bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu, ‘Her şeyin sorumlusu benim’ diyen Erdoğan’dır” dedi.

Avrupa’da vakalar rekor kırdı: DSÖ’den ‘marta kadar 700 bin kişi ölebilir’ tahmini

Avrupa ülkelerindeki Covid-19 vakalarında meydana gelen olağanüstü artışlar, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) marta kadar 700 bin kişinin ölebileceği uyarısını getirdi.

Karamollaoğlu: 19 sene daha kalma arzusu kendisini de mahveder ülkeyi de

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz” dedi. Karamollaoğlu, “Bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder” uyarısını yaptı.

Einstein’ın izafiyet teorisi belgesi rekor fiyata satıldı

Fotoğraf: Reuters

Albert Einstein’in izafiyet teorisini formüle etmeye çalışırken yaptığı hesaplamaların olduğu bir belge rekor fiyata satıldı.

Noel Baba aşkı buldu: Norveç ‘kimi istersen sevebilmenin’ 50’nci yılını kutluyor

Norveç ulusal posta hizmeti Posten’in yeni yıl için hazırladığı reklam filminde Noel Baba aşkı buluyor. Hediye getirdiği evde yaşayan erkekle ‘mutlu son’una kavuşuyor.