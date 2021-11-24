Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti.

Türkiye’de bugün piyasalar bir kez daha büyük bir kur krizi ile karşı karşıya kaldı. Dolar kuru 11.40’lardan başladığı hareketini 13,40’ı aşarak tarihi bir zirveyle noktaladı. TL gün içinde yüzde 20’lere varan kayıp yaşarken kapanışa doğru kaybın bir bölümünü telafi edebildi.