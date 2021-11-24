Gazeteci Sefa Özkaya hayatını kaybetti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), aynı zamanda üyeleri olan 55 yaşındaki Özkaya’nın bugün İzmir’de hayatını kaybettiğini bildirdi.
Özkaya’nın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi’nden alınarak Dikili Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
TGC, Özkaya için şu mesajı yayınladı: “Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”
Özkaya kimdir?
Bilecik’te 1966 yılında doğan Özkaya, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nu bitirdi. Mesleğe 1988’de Millet Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Anadolu Ajansı ve Doğuş Ekonomi dergisinin ardından Hürriyet gazetesinde mesleği sürdürdü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.