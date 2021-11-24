Kılıçdaroğlu: Sandığı getir kardeşim, demokrasilerde milletten kaçılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti bir kişi teslim almış durumda, bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu, ‘Her şeyin sorumlusu benim’ diyen Erdoğan’dır” dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) doların TL karşısında aşırı değer kazanmasının ardından bugün Ankara’daki genel merkezde ekonomi gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirirken, bir kez daha seçim çağrısı yaptı.

CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Doğrusunu isterseniz söze nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Öyle bir karamsar atmosfer yarattılar ki çıkış arıyoruz. Demokrasi içinde çıkış arıyoruz. Milleti rahatlatacak bir çıkış arıyoruz. Sevgiyi, kucaklaşmayı unuttu bu toplum. Sevgiyi ve kucaklaşmayı egemen kılmak istiyoruz. Karamsar tabloyu dağıtmak istiyoruz.

* Gerçekten de mutfaklarda yangın var. Söz olarak söylenmiyor bu. İktidar sahipleri gitsinler herhangi bir eve, asgari ücretlinin evine gitsinler görsünler mutfaklardaki yangını.

‘Mutfakta yangın var’

* Öyle bir tabloya taşıdılar ki bir tarafta mutfaklarda yangın var, bir tarafta piyasalarda büyük bir güvensizlik var. Güvensizliğin kaynağı şahsım hükümeti, sarayda oturan zat. Her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor. Eskiden devlet liderleri kürsüye geldiği zaman çözüm üretirlerdi. Şimdi çözüm bırakılmış nasıl kavga ederiz onun arayışı içinde. Böyle bir arayışa giren şahsım hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni akılla ve mantıkla yönetmesi mümkün değildir.

‘Çocukları doyuramayacaklar’

* Liyakati yok ettiler, devleti çürüttüler. Devlet aklı denilen kavram tümüyle bitti. Şahsım hükümetinin aklı var başka kimsenin yok ülkede… 2018 Ağustos’undan beri uyarıyorum. Ülkesini seven, ülkesine 27.5 yıl hizmet eden bir kişi olarak daha kriz kapıdayken sorumluluk hissederek uyardım. Neler yapması gerektiğini de madde madde açıklıyorum. En cahil insanın bile anlayabileceği dili kullanmaya özen gösterdim ama uyulmadı sonra kriz çıktı. 2020’de kriz buhrana dönüşmek üzereyken de açıkladım. “Yanlış yapıyorsunuz” dedim. Buhran olursa fatura millete çıkacak dedim ama yine dinlemedi. Geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakir fukaranın çocukları açlığa mahkum edilecek. Açlık fakir fukaranın kapısındadır. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar.

* Ben size 21. yüzyılın Türkiye’sinden ve 20 yıldır Türkiye’yi yöneten bir iktidardan bahsediyorum. Devleti bir kişi teslim almış durumda. Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu bellidir, açıktır sorumlu. ‘Her şeyin sorumlusu benim’ diyen Erdoğan’dır sorumlu. Sarayda oturan zattır sorumlu.

‘Defalarca uyardım’

* Defalarca uyardım. Kendi ülkende, kendi vatandaşına dolarla borçlanma dedim. ‘Hayır ben borçlanacağım’ dedi. Hani sen milli, yerliydin! “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra’daki bir avuç tefeciye teslim etme” dedim.

* Ekonomide, mutfaklarda var yangın. Defalarca söyledim. Bir anayasal kurum var; Ekonomik ve Sosyal Konseyi… Bir çağır bunları, bu yangını nasıl söndürebiliriz bir çağır, konuş dedim. Yapmadı. Bir kibrin devlete maliyetidir bugün yaşadıklarımız. Kibirli insanın bir ülkeye hizmet etme şansı yoktur.

* İsrafı, yolsuzluğu bırakın engellemeyi, yapanları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan herhangi bir vatandaş kabul edebilir mi? Bütün bu tabloların tek sorumlusu vardır. Kifayetsiz, kibirli Erdoğan’dır. Kibrini yenememiştir teslim olmuştur. Toplumun başına bu belaları getiren kişi budur.

‘Ne dış mihrakı kardeşim?’

* Açtığı belalardan nasıl kurtulabilir bunun arayışı içinde neymiş dış mihraklarmış… Neymiş efendim ekonomik modellermiş… Ne dış mihrakı kardeşim? Dışardan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi, kimin parasıydı bu para? Sen dış mihraklar diye kimden söz ediyorsun? Dış mihraklar kim, çık söyle. Milleti kandıracağını zannediyor, millet artık yemiyor bunları cebindeki paraya, mutfağına, elektrik faturasına bakıyor. Dış mihraklar sana bunu yaptırdıysa senin zaten orada olmaman lazım. Her gelenin kandırdığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetebilir mi? Dış mihraklar demek “Beni kandırdılar” demektir. Çocuk musun sen?

* Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır Türkiye’yi, insanımızı fakirleştirmek. Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. Türk Lirası’nın değerini koruyamayan kişiye milliyetçi denilemez zaten. Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir.

* ‘Türkiye düzelir mi…’ Evet düzelir! Sandığı getir kardeşim, demokrasilerde milletten kaçılmaz. Türkiye’yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız kimsenin endişesi olmasın. Bu tablodan, bu yangın alanından vatandaşı çekip çıkarmak boynumuzun borcudur.

‘Dünyalıklarını biliyoruz’

* Türkiye’yi çok fakir yapacaklarmış, bütün değerler düşecekmiş, dışarıdan bize bol para gelecekmiş. Beyefendi sen kendine Londra’da mı, New York’ta mı yer yaptın? Biz bu ülkede oturacağız. Senin nerelerde ne yaptığını ben gayet iyi biliyorum. Dünyalıklarını nerede yaptığını, dolarlıklarını, Man Adası’nı da çok iyi biliyorum ama bu milletin hakkını korumak benim ve arkadaşlarımın görevidir. Sen Türkiye’yi birilerine peşkeş çekiyorsun, biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı tam bir delilik, zırvalıktır. Satmaktan bıkmadın mı sen? Her şeyi sattın. Bu ülkenin bir onuru, parası var. Onu bile peşkeş çektin.