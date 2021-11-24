Süper Lig kulüplerinden ‘hakem’ kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ”Bugün yapılan toplantıda 14 kulüple ilk yarıda kalan altı maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
Bir şeyler denediklerini düşünüyorlar, o denemenin ne olduğunu paylaşmıyorlar. Bu esrarengiz denemenin sınanmasının bedelini vatandaş ve özel sektör ödüyor.
Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp DTH’larını (döviz tevdiat hesabı) çözdü, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek DTH hesabıyla giriş yaptı. DTH hesaplarındaki artışta Orta Anadolu illeri öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH’ların çözüldüğü dikkat çekti. Altın fiyatındaki hızlı yükselişiyse Türkiye’de sadece üç il yakalayabildi.
Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.
Tütün ürünlerinde reklam yasakları ve sigarada düz (tek) paketle ilgili çıkarılan mevzuatlar lafta kaldı.
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki atıkların toplandığı havuzlarının patlaması, halk sağlığını tehdit ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) durumu ‘çevre felaketi’ diye tanımladı.