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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig kulüplerinden ‘hakem’ kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ”Bugün yapılan toplantıda 14 kulüple ilk yarıda kalan altı maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık” dedi.

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Bu seferki daha bir başka

Bir şeyler denediklerini düşünüyorlar, o denemenin ne olduğunu paylaşmıyorlar. Bu esrarengiz denemenin sınanmasının bedelini vatandaş ve özel sektör ödüyor.

Hangi ilde ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp DTH’larını (döviz tevdiat hesabı) çözdü, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek DTH hesabıyla giriş yaptı. DTH hesaplarındaki artışta Orta Anadolu illeri öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH’ların çözüldüğü dikkat çekti. Altın fiyatındaki hızlı yükselişiyse Türkiye’de sadece üç il yakalayabildi.

Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.

TTB: Şebinkarahisar’da atık barajın çökmesi çevre felaketi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki atıkların toplandığı havuzlarının patlaması, halk sağlığını tehdit ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) durumu ‘çevre felaketi’ diye tanımladı.