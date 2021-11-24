Urla’daki 40 dönümlük kıyı alanı Ensar’a bedelsiz devredilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli Koyu’ndaki 40 bin metrekarelik denize sıfır Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsis edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre devir işlemi 2019 yılında yapıldı.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliği ile imara açılan alan için vakıf, Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı.

Sözleşmede, 49 yıllığına bedelsiz verilecek alana öğrenciler için eğitim merkezi, sosyal tesis ve öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi.

Proje için Karayolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nden onay çıktı. Yerel yönetimlere ise proje için görüş sorulmadı.