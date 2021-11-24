Emniyet’ten ‘döviz kuru paylaşımları’na işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ‘döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ettiği ve sokağa çıkma çağrısında bulunduğu’ iddia edilen paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikasının süreceğine yönelik mesajları sonrası dün Türk lirasında büyük kayıp yaşanmıştı. Dolar/TL dün yüzde 18,17’lik artışla 13,45’a kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ekonomik gelişmelerle ilgili tepki göstermiş; hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Dolar sosyal medyanın gündeminden gün boyu düşmezken akşam saatlerinde de büyükşehirlerde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak istifa taleplerini yinelemişti.

EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”