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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet’ten ‘döviz kuru paylaşımları’na işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ‘döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ettiği ve sokağa çıkma çağrısında bulunduğu’ iddia edilen paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikasının süreceğine yönelik mesajları sonrası dün Türk lirasında büyük kayıp yaşanmıştı. Dolar/TL dün yüzde 18,17’lik artışla 13,45’a kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.


Vatandaşlar sosyal medya üzerinden ekonomik gelişmelerle ilgili tepki göstermiş; hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Dolar sosyal medyanın gündeminden gün boyu düşmezken akşam saatlerinde de büyükşehirlerde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak istifa taleplerini yinelemişti.

EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”

Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?

Dolar 13’ün, avro 15’in üstünü gördü

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Bu seferki daha bir başka

Bir şeyler denediklerini düşünüyorlar, o denemenin ne olduğunu paylaşmıyorlar. Bu esrarengiz denemenin sınanmasının bedelini vatandaş ve özel sektör ödüyor.

MB ve Hazine piyasaya müdahale etmemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13,45’e kadar ulaşarak tarihi bir yükseliş yaşarken, bankacılar kurun piyasada belirlendiğini, müdahale olmadığını söyledi.

Hangi ilde ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp DTH’larını (döviz tevdiat hesabı) çözdü, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek DTH hesabıyla giriş yaptı. DTH hesaplarındaki artışta Orta Anadolu illeri öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH’ların çözüldüğü dikkat çekti. Altın fiyatındaki hızlı yükselişiyse Türkiye’de sadece üç il yakalayabildi.

Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.