Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesine iptal kararı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin ‘Rehabilitasyon Projesi’ ihalesi İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.

Projenin, ‘telafisi güç zararlara neden olabileceği’ kaydedilen kararda şu ifadelere yer verildi: “Hukuka aykırılığı Mahkeme kararı ile ortaya konulan Komisyon kararlarına ve dava açma asşamasında yürütmesi durdurulan imar planlarına dayalı olarak davalı idarece bahse konu taşınmazın ihaleye çıkılmasına ilisşkin tesis olunan dava konusu Koruma Rehabilitasyon ve Düzenleme Yapım İşi-Ekap ihalesi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Davanın avukatı Onur Cingil, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Çok şükür @ValidebagKorusu nu koruduk! Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen #Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu @uskudarbld ??? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ korudur; koru kalacak! @ValidebagSvnms”