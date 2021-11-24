‘TÜGVA verilerini sızdırmak’tan gözaltına alınan kişi tutuklandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerin ‘sızdırdığı’ iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan A. tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu TÜGVA bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.

TÜGVA yetkilileri, gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

İstanbul başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun soruşturmasında şüpheli Ramazan A.’nın ismine ulaşıldı. Bu kişinin ‘vakfa örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı ihtimali’ üzerinde duran ekipler, geçen pazar günü başsavcılık talimatıyla Ramazan A.’yı gözaltına aldı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Ramazan A., başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetti.