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Yaramazlara biraz batar!

Kalın, TÜGVA’yla buluştu: Çok güzel hizmetler sunuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘torpil listeleri’yle anılan TÜGVA’yla ilgili ortaya atılan iddiaların “vakfa yönelik saldırı” olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.


TÜGVA yetkilileri, gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

TÜGVA Diplomasi Akademisi programı kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen akademisyenlerle Dolmabahçe’de bir araya gelen Kalın, iddialarla ilgili olarak şöyle konuştu: “Arkadaşlarımız son derece şeffaf, kanunlara, kurallara bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar, gençliğimize çok güzel hizmetler sunuyorlar. Bunlardan rahatsız olanlar gitsinler kendi meseleleriyle uğraşsınlar. Arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaların farkındayız, devamını diliyoruz.”

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