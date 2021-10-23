TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentte almak istedikleri araziyle ilgili engellerin kalkması için valinin bypass edilip konunun doğrudan bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.

Belgelerde yer alan bilgilere göre, dönemin gençlik ve spor bakanı Akif Çağatay Kılıç, TÜGVA’ya Diyarbakır’da bir ‘gençlik külliyesi’ yapılması için söz vermiş. Bunun üzerine de vakıf yer çalışması yapılıp üç arazi belirlenmiş.

Belgelere göre bu arazilerden ikisi Maliye Bakanlığı’na, biri de Hazine’ye ait.

TÜGVA yetkilileri gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

Talimatla vakfa tahsis

Belgelerde yer alan araziyle ilgili raporda, Kayapınar Belediyesi karşısında bulunan Maliye Bakanlığı’na ait arazi için vakıf yetkilisi şu üç öneride bulunmuş:

Bu yer vakfımıza tahsis edilebilir ve bakanlık tarafından külliye inşa edilebilir.

Bu yer Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi yapılıp külliye inşa edildikten sonra vakfımıza tahsisi yapılabilir.

Bu yer hazine arazisi olup il valisi Hüseyin Aksoy’un ve bakanlığın talimatıyla vakfımıza tahsisi yapılabilir.

İçişleri ve Emniyet’e ‘ikna’ turu

Belgelere göre Maliye Bakanlığı’na ait olan diğer araziyse imar planında karakol olarak görünüyor. Belgelerdeki ilgili raporda, TÜGVA yetkilisi araziyi alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün ‘ikna’ edilmesi gerektiğini söyledikten sonra önerilerini şöyle sıralamış:

Bu yer vakfımıza tahsis edilebilir ve bakanlık tarafından külliye inşa edilebilir.

Bu yer Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi yapılıp külliye inşa edildikten sonra vakfımıza tahsisi yapılabilir.

Bu yer hazine arazisi olup il valisi Hüseyin Aksoy’un ve bakanlığın talimatıyla vakfımıza tahsisi yapılabilir.

Hazineye ait olan yer ise mera olarak geçiyor. Vakıf yetkilisi raporda bunun için de “Bu yerin küçük bir kısmının valilik bünyesinde kurulan komisyon tarafından mera vasfının kaldırılması gerekmektedir” notunu düşmüş.

Arazi mera vasfından çıkarıldıktan sonra da yine bakanlığın ve Vali Aksoy’un talimatıyla vakfa tahsis edilmesi gerektiği belirtilmiş.

‘Vali hiçbir şekilde destek olmadı’

Ancak TÜGVA yetkilisi tuttuğu raporda Vali Aksoy’dan rahatsızlığını şöyle anlatmış: : “İl valisi vakfımız kurulduğundan beri, vakfımıza hiçbir şekilde destek olmamıştır. Bir yılı aşkın bir süredir kendisini il yönetim kurulu olarak ziyaret talebimize bile karşılık vermemiştir.“

Bakanlardan valiye talimat

Rapora göre vakıf, valiye bakanlar üzerinden de baskı uygulamış: “İl İHO platform toplantısında gümrük ve ticaret bakanımız Bülent Tüfenkçi Bey’in il binamız için yardım edilmesi talimatına rağmen hiçbir şekilde yardım etmemiştir hatta cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyareti sırasında Mustafa Varank Bey’in TÜGVA’ya yardımcı olun talimatına rağmen hiçbir gelişme olmamıştır.”

‘Vali işi bozabilir, bakanlık üzerinden çözülsün’

Rapora göre, valiye istediklerini yaptıramayacağını anlayan vakıf yetkilileri, devletteki işleyişe müdahale etmeyi teklif etmiş: “Mümkünse kendisini bilgilendirilmeden bakanlık üzerinden çözülmesi daha uygun olacağı müzakere edilmektedir, zira olacak işi bozması ihtimali söz konusudur.“