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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA işi çözmüş: ‘Konuyu reis takip ediyor’ diye korkutalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) istediği binayı alabilmek için korkutma yolunu seçtiği ortaya çıktı. “Reis konuyu takip ediyor” sözleriyle yetkilileri ‘korkutmayı’ hedefleyen TÜGVA aynı zamanda hakime de baskı uygulamayı düşünmüş.

TÜGVA yetkilileri gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.


Belgelere göre TÜGVA, Kahramanmaraş’ta şehrin merkezindeki beş katlı bir binayı ederinden daha düşük bir fiyata kiralamak için yargı üyelerine kamu görevlilerine baskı uyguladı.

‘Bürokrasiye maruz kalıyoruz’

Söz konusu binaya sadece TÜGVA değil başka sivil toplum kuruluşları da talip oldu. TÜGVA belgelerindeki ‘Kahramanmaraş çözüm raporu’nda kurum yetkilisi şu notu düşmüş : “Şehrin merkezinde çok güzide ve kullanışlı bir bina olan, beş katlı, birçok STK , sendika ve özel eğitim kurumunun hepsinin heves ettiği bir yer durumda olan binaya vakıf olarak müşteri olduk. Fakat kayyum heyetinde bulunan aynı zamanda il başkan yardımcısı olan avukat üye Rıfat Kantarcı anlamsız bir şekilde konuya defans uyguluyor ve bürokrasiye maruz kalıyoruz.”

‘Binaya 50 bin lira teklif ettik’

TÜGVA’nın binayı daha ucuza alma isteği raporda şöyle anlatılmış: “Piyasa da 70-75 bin civarı kiralama bedeli olan binaya biz 50 bin yada KDV dahil 60 bin teklif ettik. Bu sefer kayyum bina için mahkemeden bilirkişi raporu istedi, ben alacağım paraya bakarım ve kendimi riske hiçbir şekilde atmam şeklinde ifadelerde bulundu. Konu il başkanına konuyu ilettik fakat maalesef iyi polis kötü polis oynayarak topu birbirlerine atıyorlar.

‘Tepeden konuşmamız daha isabetli’

Rapora göre, TÜGVA bilirkişi dosyasına da ulaşmış. Buna göre hakim bilirkişi olarak eğitimci, emlakçı, mekanikçi ve bina tefrişatı için dört kişi istemiş. Bunula ilgili rapora şu not düşülmüş: “Bu bağlamda rakam çok yükseleceğe benziyor. Maalesef bu ekibe kadem gibi tepeden konuşmamız daha isabetli olacağa benziyor.

Binanın şehrin en uygun hizmet verecek mekanlarının başında geldiğini söylenen raporda, çözüm olarak şu üç öneride bulunmuş:

  • Hakime ulaşıp bilirkişi raporunu 60 bin tutarlarında tutmak
  • İl başkanını arayıp ‘Konuyu reis takip ediyor’ şeklinde korkutmak
  • Kayyım avukatı arayıp ‘Konuyu reis takip ediyor’ şeklinde korkutmak

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