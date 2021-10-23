TÜGVA belgelerinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye’deki bütün vatandaşların hakkı olan kamu taşınmazlarını elde edebilmek için arkasına iktidarı alarak yerel yönetimlere baskı uygulamış.

TÜGVA yetkilileri gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

‘Bürokratlarla görüşmeler olumlu geçmedi’

Sızdırılan belgelerde yer alan bir rapora göre TÜGVA, Siirt merkezde bulunan bir kız yurdunu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanıldığı belirtilmesine rağmen kendi bünyesine almak için bakanlığı devreye sokmuş.

TÜGVA yetkilisi konuyla ilgili hazırladığı raporda şunları kaydetmiş: “Vakfımıza tahsis edilen ve Siirt Merkez’de bulunan Abdulkerim Kuzu Yurdu’nun il temsilciliğimize tahsis edilmiş olduğuna dair yazı Maliye Bakanlığı’nca Siirt Defterdarlığı’na gönderilmiştir. Defterdarlık da söz konusu yerin Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kullanıldığına dair cevap yazmıştır. Bu hususta il bürokratlarıyla yaptığımız görüşmeler olumlu geçmemiştir.”

Vakıf bunun için Maliye Bakanlığı’nı devreye sokup yurdun tahsisinin yapılmasını talep etmiş.

Belediyeden finansman desteği sözü

Başka bir rapora göre Siirt’in Kurtalan ilçesindeyse TÜGVA yetkilisi, Milli Emlak Müdürlüğü’nün tasarruf alanında olan yurdu istediğini belirterek şu notu düşmüş: “İşletilmesi durumunda finansman noktasında ilçe belediyemizden destek sözü alındı. Toplu bir şekilde destek sağlanacaktır.”

Ayrıca vakıf burada da Maliye Bakanlığı’nın devreye girmesini talep etmiş.

Borçlar belediye başkanının temini ile ödendi

Belgelere göre, belediyenin vakfa maddi destek sağladığı bir diğer yer ise Tokat.

Vakıfta yetkilinin hazırladığı raporda şöyle denmiş: “Vakıf binamızı özel mülk olarak bir şahıstan aylık 2 bin TL’ ye kiraladık. Binamızın beş aylık kira borcu ve mobilya vs diğer tefrişat malzemeleri için piyasaya 20 bin TL civarında borcu bulunmaktadır. Yine vakfımızın aylık (elektrik, doğalgaz, internet vs) giderleri bulunmaktadır. Şu anda alacaklılarla, özellikle bina kirası ile ilgili kiralayanla ilişkilerimiz vakfımızın misyonuna uygun olmayan bir sürece doğru gitmektedir. Malumunuz vakfımızın düzenli bir akarı bulunmamaktadır. Bugüne kadar yaptığımız ödemelerin büyük bölümünü belediye başkanımızın temini ile yaptık.”

Belediye başkanı paraları yakınlarından toplamış

TÜGVA belgelerindeki raporda dikkat çeken bir diğer noktaysa, belediye başkanının diğer sivil toplum kuruluşlarından (STK) çekindiği için belediye bütçesine dokunmadığı bilgisi. Bu nedenle belediye başkanı yakınlarından vakıf için para toplamış.

Yetkili raporda bunu şu ifadelerle anlatmış: “Belediye başkanımız bu yardımları belediye bütçesinden değil yakın çevresinden topladığı paralarla yapmaktadır. Belediye bütçesinden vakfımıza yardım yapılması halinde, diğer STK’ların da belediyeden yardım isteyeceği düşüncesi ile belediye bütçesinden katkı sağlanmamaktadır. Belediye başkanımızın vakfımıza ve bize bakışı pozitiftir. Daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca valiliğin ve il özel idaresinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

Daha sonraysa Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il genel meclis başkanı Adem Dizer ve il başkanı Metin Polat’ın telefon numaraları paylaşılarak şu not düşülmüş: “Sıkıntıların çözümü için büyüklerimizin, genel merkezimiz tarafından görüşülerek vakfımızın misyonunun anlatılması hususu elzemdir.”

Binayı belediye kullanmak istemiş

Vakıfın baskı uyguladığı bir diğer il de Uşak. Uşak’ta belediyeye ait olan ve daha önce sağlık ocağı olarak kullanılan binayı TÜGVA almak istemiş ancak belediye başkanı oranın ulaşım hizmetlerinde kullanacağını aktarmış.

Bunun üzerine TÜGVA yetkilisi kendilerinin merkezi yere ihtiyacı olduğunu belirterek “Ulaşım hizmetlerini başka bir binada kullanabilirsiniz” diye akıl vermiş.

‘Aylar geçti sonuç alamadık’

TÜGVA yetkilisi belediye başkanının olumlu olduğunu belirterek şu notu düşmüş: “Başkan sıcak baksa da bir çok dernek yer istiyor bu yeri verirsem diğerleri beni rahatsız eder onlar da ister dedi. Biz de cevaben ‘Eğer imkanınız olursa veririsiniz bundan başka var mı’ dediğimizde yine bir şey diyemedi bunun üzerine ben değerlendireyim dedi ama aylar geçmesine rağmen sonuç alamadık. Bizlerin de kişisel diyaloglarımızla girişimlerimiz olduysa da sonuç alamadık.“

‘Parti görüşsün’

TÜGVA çözüm önerisi olarak da şunları söylemiş: “Parti genel merkez yöneticilerinden birisinin belediye başkanı ile görüşmesi. (Eğer böyle bir şey olursa gelecekte yapacağımız tüm faaliyetlerinde belediye tarafından desteklenmesi sağlanmasına büyük katkı da sunulacaktır.)“