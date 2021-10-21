TÜGVA raporundan: Gençler dil bilmiyor, okumuyor; Erdoğan’a hayranlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) sızdırılan belgeleri arasındaki ‘Türkiye’nin Gençlik Profili’ adlı rapora göre gençlik en çok televizyon izliyor; çoğu dil bilmiyor; kitap, dergi ve gazete okuma oranı da düşük.

Tüm bunların belirtildiği araştırmada ‘altı çizilerek’ şu not düşülmüş: “Recep Tayyip Erdoğan, bütün değişkenlere göre ve toplamda, katılımcıların en çok hayranlık duyduğu isim.”

Söz konusu araştırmayı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber 2012 yılında yapmış. Araştırmaya katılan yaş aralığı ise 15-29.

En sık yapılan etkinlik televizyon izlemek

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 56,8’inin boş zamanında yaptığı en sık etkinlik televizyon izleme. Kitap, dergi ve gazete okuyanların toplamda oranıysa yüzde 40,8.

Gençlerin yüzde 37,2’si sosyal medya ağlarında vakit geçirirken yüzde 13,4’ü ise kıraathane ve kafe gibi mekanlarda buluşuyor.

Katılımcılara siyaset, sanat, eğitim ve edebiyat gibi alanlarda hayranlık duyduğu birinin olup olmadığı da sorulmuş. Bu sorunun yanıtı TÜGVA belgelerinde şöyle yer aldı: “Recep Tayyip Erdoğan, bütün değişkenlere göre ve toplamda, katılımcıların en çok hayranlık duyduğu isimdir. Sonuçlarda dikkat çeken önemli bir diğer bulgu ise katılımcıların belirttikleri ilk on isimde bir kadının yer almamasıdır.”

Araştırmada diğer bilgiler ise şöyle:

Katılımcıların,