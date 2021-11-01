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Yaramazlara biraz batar!

Yeni TÜGVA belgeleri: THY’den 1500 bedava bilet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında iddialar devam ediyor. Vakıf şimdi de Türk Hava Yolları’ndan (THY) 1500 adet ücretsiz bilet aldığı iddiasıyla gündemde.

TÜGVA yetkilileri, gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.


Gazeteci Cihan, kendine ulaştırılan yeni TÜGVA belgelerini paylaşmaya başladı.

Belgelerin görsellerini sosyal medya hesabına koyan Cihan, şöyle dedi: “Başına Selman Öğüt’ü koydukları bir program için THY’den 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler ve elbette almışlar.”

Cihan’ın paylaştığı belgeler arasında, Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri üzerine akademik olarak yetiştirilecek öğrencilerin ‘Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’ adı altında seçildiği ve bu program için sponsorluk talep edildiği görüldü.

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