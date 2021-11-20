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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA yöneticisinden gazeteci Erk Acarer’e suç duyurusu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyesi Veysel Yıldız, gazeteci Erk Acarer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldız, bugün İstanbul Anadolu başsavcılığına giderek verdiği şikayet dilekçesini Twitter hesabından paylaştı.


Yıldız, dilekçesinde “Erk Acarer isimli kişi Twitter üzerinden benim hakkımda benim Instagram hesabı üzerinden lise öğrencisi bir kızı taciz ettiğim, tuzak kurduğum şeklinde hakaret içerikli sözler paylaşmak suretiyle bana hakaret ediyor” ifadesine yer verdi.

Yıldız, Acaer’in kendi Instagram hesabında paylaşmadığı şeyleri montajlayarak yayınladığını belirterek şikayetçi olduğunu kaydetti.

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