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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA’ya ücretsiz devir yargıdan döndü

Manisa’da bir kafenin Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz devredilmesi, yargıdan döndü.

Cumhuriyet’ten Çağatan Akyol’un haberine göre büyükşehir belediyesine ait bir kafe, TÜGVA’ya geçen nisan ayında beş yıllığına ücretsiz olarak devredildi.


CHP’li belediye meclis üyeleri de devre karşı dava açtı. Manisa 1’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, TÜGVA’nın mahalli idare ya da kamu kurumu ve kuruluşu olmadığı vurgulanarak, devrin hukuka uygun bulunmadığı belirtildi.

CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli kararı şöyle değerlendirdi: “Manisalı yurttaşın malı Manisa’da kaldı. Bu vakfa, cemaat yapılanmasına yönelik bedelsiz devredilen yapılan hukuksuz işlem hakkında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP’li meclis üyeleri olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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